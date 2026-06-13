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किचन सिंक के नीचे न रखें ये चीजें, बढ़ सकती हैं पैसों की परेशानी
Preeti-rajput
Jun 13, 2026
Jun 13, 2026
Preeti-rajput
वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन घर की ऊर्जा और समृद्धि से जुड़ा होता है.
किचन सिंक के नीचे कुछ चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है.
टूटा हुआ सामान, बेकार वस्तुएं और गंदगी यहां नहीं रखनी चाहिए.
ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां और अनावश्यक खर्च बढ़ने की मान्यता है.
सिंक के नीचे की जगह हमेशा साफ और व्यवस्थित रखनी चाहिए.
वास्तु के अनुसार यहां केवल जरूरी और साफ-सुथरा सामान रखना शुभ माना जाता है.
छोटी-छोटी वास्तु सावधानियां घर में सकारात्मक माहौल और सुख-समृद्धि बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.
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