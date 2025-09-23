✕
Sep 23, 2025
Chhaya-sharma
क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने यहां
घर में कछुआ या उसकी छोटी कोई प्रतिमा रखना बेहद शुभता माना जाता है
वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुए को धन, सेहत और पारिवारिक सुख के लिए बेहद अच्छा माना गया है
घर में कछुआ या उसकी प्रतिमा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है
वास्तु के अनुसार कछुए की प्रतिमा को घर के पश्चमि-दक्षिण दिशा में रखना चाहिए, जो की बेहद शुभ होता
व्यापार या नौकरी करने वाले लोगों को भी अपने घर, दुकान या ऑफिस में कछुए की प्रतिमा रखनी चाहिए
वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुए को कांच के बर्तन में पानी के साथ रखना चाहिए, ऐसा करना धन को आकर्षित करता है, ध्यान रहें पानी जरूर बदले
कछुआ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ-साथ परिवार के सद्भाव और रिश्तों को मजबूत करता है.
