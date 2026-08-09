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वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 'अजूबा' रिकॉर्ड
Shivani-singh
Aug 09, 2026
Aug 09, 2026
Shivani-singh
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी एक के बाद एक कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं.
आइए उनके इन 8 बड़े रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.
श्रीलंका ए के खिलाफ महज 11 गेंदों में अर्धशतक बनाकर कौशल्या वीररत्ने (12 गेंद) का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा.
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक
विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से 14 साल 272 दिन की उम्र में शतक (190 रन) बनाया.
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर
विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की तरफ से सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ा.
लिस्ट ए क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे तेज शतक
भारत अंडर-19 के लिए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ 58 गेंदों में शतक जमाया (अंडर-19 इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक).
यूथ टेस्ट में भारत का सबसे तेज शतक
12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया
रणजी ट्रॉफी में दूसरे सबसे युवा डेब्यू खिलाड़ी
IPL में राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन बनाए.
टी20 क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर
IPL 2026 के एक सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा.
IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के
वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में भारतीय सीनियर टीम में डेब्यू कर सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.
भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी
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