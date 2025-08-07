पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में मिलेगी राहत

पीली ततैया आपको कब काट कर चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता और आपको बहुत तेज दर्द होने लगता है.

तो चलिए जानते हैं की ऐसे कुछ तरीके जो पीली ततैया के जहर को आपकी बॉडी में फैलने से बचा सकता है.

अगर आपको ततैया ने काटा है और आपको उसका डंक दिखाई देता है तो आप उस डंक को तुरंत निकल दें.

जिस जगह आपको ततैया ने काटा है, उस जगह डंक को निकालकर, बर्फ से सिकाई जरूर करें।

अगर आपके पास बर्फ नहीं है तो, डांक वाली जगह को साबुन से अच्छी तरह धोएं कम से कम 5 बार.

जिस जगह आपको ततैया ने काटा है, उस जगह नींबू का रस लगाएं।

बेकिंग सोडा को पानी में डालकर डंक वाली जगह पर लगाएं, इससे जहर का असर कम होगा।

इन तरीकों को अपनाने के बाद भी अगर आपको डंक वाली जगह के आस पास सूजन दिखाई दे रही है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लें.