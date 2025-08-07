पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में मिलेगी राहत

yellow wasp- \u091c\u093f\u0938 \u091c\u0917\u0939 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0924\u0924\u0948\u092f\u093e \u0928\u0947 \u0915\u093e\u091f\u093e \u0939\u0948, \u0909\u0938 \u091c\u0917\u0939 \u0921\u0902\u0915 \u0915\u094b \u0928\u093f\u0915\u093e\u0932\u0915\u0930, \u092c\u0930\u094d\u092b \u0938\u0947 \u0938\u093f\u0915\u093e\u0908 \u091c\u0930\u0942\u0930 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0964 \u092c\u0947\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0938\u094b\u0921\u093e \u0915\u094b \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0921\u093e\u0932\u0915\u0930 \u0921\u0902\u0915 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u091c\u0917\u0939 \u092a\u0930 \u0932\u0917\u093e\u090f\u0902, \u0907\u0938\u0938\u0947 \u091c\u0939\u0930 \u0915\u093e \u0905\u0938\u0930 \u0915\u092e \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964