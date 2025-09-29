✕
Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
मिठास के साथ सेहत भी रहेगा जबरजस्त, बस चीनी की जगह करें इन 5 नैचुरल चीजों का इस्तेमाल!
आजकल के समय में चाय-कॉफी से लेकर हलवे तक, बिना चीनी के सब फीका ही लगता है.
ऐसे में ज्यादातर लोग चीनी का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत पर बुरा असर डालता है.
अगर आप भी चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मिठास के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको 5 ऐसी नैचुरल चीजों के बारे में बताते हैं, जो खाने में मिठास लाने के लिए अच्छा ऑप्शन है.
ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफी मददगार है.
शहद-
ये आयरन और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है, जो सर्दियों में खास फायदेमंद होता है.
गुड़-
डेट्स नैचुरल शुगर से भरपूर होता है, जो एनर्जी बूस्टर के रूप में भी काम करता है.
खजूर-
ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ऑप्शन है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर है.
नारियल शुगर-
ये पौधे से प्राप्त होता है, जो बिना कैलोरी के मिठास देने वाला एक हेल्दी ऑप्शन है.
स्टीविया-
