Sep 30, 2025
Ananya-verma
नींबू का जादू: बाथरूम को चमकदार, महकदार और ताजगी भरा बनाएं
By AnanyaVerma
18 July 2025 04:50 PM
inKhabar.com
त्योहारों के मौसम में नींबू का इस्तेमाल करके बाथरूम को साफ, खुशबूदार और आकर्षक बनाया जा सकता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जो सफाई में मदद करता है।
नींबू और बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बनाएं और दाग वाले स्थान पर लगाएं। कुछ देर रगड़ने के बाद साबुन के दाग आसानी से हट जाएंगे।
नींबू के छिलके बाथरूम में रखें। यह एक प्राकृतिक एयर फ्रेशनर का काम करेगा और बाथरूम में ताजगी और खुशबू बनाए रखेगा।
नींबू का रस और नमक मिलाकर पेस्ट बनाएं और मोल्ड या फंगस वाले हिस्सों पर लगाएं। इससे फंगस और मोल्ड की समस्या कम होती है।
नींबू का रस मेटल की सतहों पर लगाने से पॉलिश होती है और जंग से बचाव होता है। इससे बाथरूम और अधिक चमकदार दिखाई देता है।
नींबू से सफाई प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त होती है। यह कम खर्च में ज्यादा प्रभावी है और त्योहारों के मौसम में बाथरूम को नया रूप देने में मदद करता है।
