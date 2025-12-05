✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
अब देसी घी से होगी चेहरे की ड्राईनेस दूर, बस जान लें इस्तेमाल करने का सही तरीका!
दरअसल देसी घी एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, जो त्वचा को गहराई से नमी देकर मुलायम बनाता है, तो जाने घी को इस्तेमाल करने के सही तरीका.
रात को चेहरा धोकर सुखाएं और थोड़ा सा घी हथेलियों पर रगड़कर हल्का गर्म करें और हल्के हाथों से चेहरे-गर्दन पर मसाज करें.
नाइट मॉइस्चराइजर-
ऐसे में इसे रातभर लगा रहने दें और सुबह धो लें, ये रूखी और सूखी त्वचा को मुलायम बनाने में काफी मदद करता है.
एक चम्मच बेसन में घी मिलाकर पेस्ट बनाएं और 15 से 20 मिनट चेहरे पर लगाकर धो लें.
घी और बेसन का पैक-
बता दें कि ये फेस पैक झुर्रियां और फाइन लाइन्स को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है.
आधा चम्मच घी, एक चम्मच गाढ़ा दही और आधा चम्मच चावल का आटा मिलाकर पेस्ट बनाएं.
घी, दही और चावल का आटा-
फिर इसे पूरे चेहरे पर लगाकर एक घंटे बाद ठंडे पानी से धो लें, ये बढ़ती झुर्रियों को कम करने के लिए फायदेमंद है.
रात में सोने से पहले आंखों के नीचे हल्के हाथों से 2 से 3 बूंद देसी घी की मसाज करें.
आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स-
ऐसे में ये आंखों के नीचे हो रहे ड्राइनेस के कारण होने वाले डार्क सर्कल्स को कम करने में काफी मदद करता है.
Read More
मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते हैं ये चमत्कारी फायदे, जानें इसका तासीर!
आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी से तैयार करें मजेदार सूजी-मेथी पूरी!
हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले!
अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ सूप, इस रेसिपी से मिनटों में होगा तैयार!