बालों का झड़ना नहीं ले रहा है थमने का नाम? तो अब केले का छिलका करेगा कमाल!
आजकल बालों का झड़ना तो जैसे एक आम समस्या बनती जा रही है.
ऐसे में लोग इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए रोजाना कई तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समस्या को रोकने लिए केले के छिलके कितने असरदार साबित हो सकते हैं?
दरअसल केले के छिलके में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और मिनरल्स बालों को पोषण देते हैं.
बता दें कि इसमें मौजूद पोटैशियम बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर, डैंड्रफ को कम करते हैं.
ये बालों को चमकदार और मुलायम बनाते हैं, साथ ही इसमें मौजूद विटामिन B6 बालों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं.
तो आइए अब जानते हैं कि बालों का झड़ना कम करने के लिए केले के छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें.
सबसे पहले केले के छिलकों को पीसकर पेस्ट बना लें और स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगा लें.
इसे लगाने के बाद 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें फिर गुनगुने पानी से धो लें, इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करें. हैरान कर देंगे.
