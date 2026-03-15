गर्मियों में हेयर स्पा की क्या जरूरत? इस चीज से पाएं शानदार चमक

शैंपू करने के बाद बालों में नेचुरल ऑयल कम हो जाता है. बालों रुखे न हो इसलिए कंडीशनर लगाते हैं, लेकिन समर सीजन में आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं, जो बालों को ताजगी दे.