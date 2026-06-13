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उर्वशी रौतेला जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल
Sohail-rahman
Jun 13, 2026
Jun 13, 2026
Sohail-rahman
उर्वशी रौतेला को खास जेम्स बॉन्ड 007 गाला में शामिल होने का मौका मिला.
ऐसा करने वाली वो पहली एक्ट्रेस बन गई हैं.
उन्हें अक्सर ऐसे इंटरनेशनल इवेंट में देखा जा सकता है.
जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है.
उर्वशी रौतेला बेज रंग के शिमरी गाउन, स्टाइलिश हेयरस्टाइल और ग्लोइंग मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इस बीच उनके हैंडबैग की चर्चा हो रही है.
जिसकी कीमत 50 मिलियन डॉलर है.
उनके इस अपीयरेंस की दुनिया में चर्चा हो रही है.
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