✕
देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें
Kamesh-dwivedi
May 05, 2026
May 05, 2026
Kamesh-dwivedi
टीवी की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया ने बिकिनी अवतार में कुछ तस्वीरें साझा की हैं.
अभिनेत्री का बिकिनी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
उर्वशी ढोलकिया थाईलैंड में वेकेशन मनाने पहुंची. वहीं से उनकी बिकिनी लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
अभिनेत्री अक्सर अपनी बिकिनी लुक्स से लोगों को आकर्षित करती रहती हैं.
उर्वशी ढोलकिया का जन्म 9 जुलाई 1979 को हुआ था. वह दिल्ली की रहने वाली हैं
उर्वशी ढोलकिया को टेलीविजन की दुनिया से हमेशा से ही लगाव रहा है.
उर्वशी ढोलकिया ने 16 साल की उम्र में शादी की और 17 साल की उम्र में उनके जुड़वां बेटे क्षितिज और सागर का जन्म हुआ.
Read More
कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए कौन से फल खाएं?
देखें उर्वशी ढोलकिया की बिकिनी तस्वीरें
झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!
AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल