Sep 22, 2025
उर्फी जावेद के पसीना चुरा लेने वाले बिकनी लुक्स

Komal Kumari

22 September 2025 06:21 PM

उर्फी जावेद सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस या मॉडल नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसा नाम हैं अपनी अलग पहचान बना  चुकि है.

आज उर्फी अपनी हिम्मत, अलग सोच और अनोखे फैशन की वजह से जानी जाती हैं.

तो चलिए जानते हैं उर्फी जावेद के कुछ ऐसे बिकनी लुक्स के बारे में, जिन्हें देखकर आप भी अपनी नजरें हटाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे

इस लुक में उर्फी ने अपने लिए फूलों से बनी बिकनी तैयार की है, जिसे देखकर हर कोई मदहोश हो उठा है.

इस लुक में उर्फी ने ब्रा और पैंटी पर पिन्स लगाकर अलग तरह की क्रिएटिविटी दिखाई, लेकिन इसे देखने के बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल भी किया.

उर्फी ने बिकनी के साथ हाई हील्स पहनकर इतना हॉट फोटोशूट कराया कि देखने वालों के होश उड़ गए और सब उनके दीवाने बन बैठे.

इस तस्वीर में उर्फी ने पीले रंग का स्विमसूट पहन रखा है और ज़मीन पर बैठकर ऐसा कातिलाना पोज़ दिया है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं.

उर्फी का ब्लैक बिकनी लुक और बालों से खेलने का अंदाज़ फैन्स के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है.

