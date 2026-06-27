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Biopics: 2026 में बॉलीवुड हिलाने आ रहे हैं ये 5 बड़े एक्टर्स!

Kajal-jain
Jun 27, 2026
Jun 27, 2026
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ईथा मूवी में श्रद्धा कपूर ने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विथाबाई भाऊमंग नारायणगांवकर का रोल अदा किया है

दिग्गज एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक में सारा अर्जुन अहम रोल निभा रही हैं जिसे भंसाली प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है

लाला अमरनाथ मूवी में आमिर खान लेजेंड्री इंडियन क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी होगी

वाइट मूवी आध्यात्मिक धर्म गुरु श्री श्री रवि शंकर पर आधारित है जिसमें विक्रांत मैसी अहम किरदार निभा रहे हैं

कलाम मूवी भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पर बेस्ड है जिसमें आप धनुष का अलग ही रूप देखेंगे

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