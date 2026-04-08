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UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई दरें कब से होंगी लागू?
Shubahm-srivastava
Apr 08, 2026
Apr 08, 2026
Shubahm-srivastava
UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई दरें कब से होंगी लागू?
UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई दरें कब से होंगी लागू?
यूपी श्रमिकों को बड़ी राहत
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाखों श्रमिकों की आय में सीधा इजाफा होगा
यूपी श्रमिकों को बड़ी राहत
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाखों श्रमिकों की आय में सीधा इजाफा होगा
नई मजदूरी दरें लागू
1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक नई दरें पूरे राज्य में प्रभावी रहेंगी
नई मजदूरी दरें लागू
1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक नई दरें पूरे राज्य में प्रभावी रहेंगी
74 क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
उद्योग, पेट्रोल पंप, सैलून, अस्पताल सहित कई सेक्टर के श्रमिक लाभान्वित होंगे
74 क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
उद्योग, पेट्रोल पंप, सैलून, अस्पताल सहित कई सेक्टर के श्रमिक लाभान्वित होंगे
सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी
अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गई
सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी
अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की गई
श्रमायुक्त का बड़ा ऐलान
श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने नई मजदूरी दरों की आधिकारिक घोषणा की
श्रमायुक्त का बड़ा ऐलान
श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने नई मजदूरी दरों की आधिकारिक घोषणा की
पथेरा मजदूर को फायदा
अब एक हजार ईंट लगाने पर पथेरा मजदूर को 718 रुपये से अधिक मिलेंगे
पथेरा मजदूर को फायदा
अब एक हजार ईंट लगाने पर पथेरा मजदूर को 718 रुपये से अधिक मिलेंगे
न्यूनतम मजदूरी के नियम तय
दैनिक मजदूरी और प्रति घंटा भुगतान के लिए न्यूनतम दरों का स्पष्ट निर्धारण किया गया
न्यूनतम मजदूरी के नियम तय दैनिक मजदूरी और प्रति घंटा भुगतान के लिए न्यूनतम दरों का स्पष्ट निर्धारण किया गया
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