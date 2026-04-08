UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई दरें कब से होंगी लागू?

न्यूनतम मजदूरी के नियम तय दैनिक मजदूरी और प्रति घंटा भुगतान के लिए न्यूनतम दरों का स्पष्ट निर्धारण किया गया न्यूनतम मजदूरी के नियम तय दैनिक मजदूरी और प्रति घंटा भुगतान के लिए न्यूनतम दरों का स्पष्ट निर्धारण किया गया