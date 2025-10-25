✕
Oct 25, 2025
Komal-singh
आपकी बेबी गर्ल के लिए ऐसे यूनिक नाम, जिनका मतलब है बेहद खास
बेटी का जन्म हर परिवार के लिए खुशियों का पल होता है. हर माता-पिता चाहते हैं.
उनकी प्यारी सी बच्ची का नाम कुछ ऐसा हो जो अर्थपूर्ण और सुंदर हो. अगर आप भी अपनी नन्ही परी के लिए एक प्यारा और यूनिक नाम ढूंढ रहे हैं
तो यहाँ दिए गए कुछ खूबसूरत नाम आपको ज़रूर पसंद आएंगे.
आर्या नाम संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ एक उच्च गुणों वाली लड़की होता है. यह नाम सुनने में भी मधुर और शालीन लगता है.
अनाया नाम मॉडर्न और ट्रेंडी है, साथ ही इसमें एक गहराई और शांति छिपी है जो हर माता-पिता को पसंद आती है.
दिव्य उन लोगों का नाम होता है, जो हर पीढ़ी में प्रासंगिक रहता है और इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा झलकती है.
इरा छोटा और प्यारा नाम आजकल बहुत ट्रेंड में है और उच्चारण में भी बेहद आसान है.
मायरा नाम न सिर्फ सुनने में मीठा लगता है बल्कि इसका अर्थ भी बेहद सुंदर है. एक ऐसी लड़की जो सबका दिल जीत ले.
