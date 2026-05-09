गर्मी में 'जहर' बन जाते हैं ये सुपरफूड्स

तरबूज खाने के पहले या बाद में भूलकर भी पानी न पिएं. ऐसा करने से पेट फूल सकता है और ये पाचन क्रिया को भी नुकसान पहुंचाता है
2 चम्मच से ज्यादा या बिना भिगोए गोंद कतीरा खाने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, क्योंकि ये शरीर का सारा पानी सोख लेता है.
नींबू पानी को हाथोंहाथ बनाकर पीना चाहिए. नींबू के रस को स्टोर करने से विटामिन-सी कम हो जाती है और रस ऑक्सीडाइज होने लगता है
शुगर और बीपी के मरीजों को आम खाने से बचना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट के बाद आम आम खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है
छाछ या दही खट्टा होने के बाद बिल्कुल न खाएं. ऐसे दही में एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, जो गैस या पेट की जलन बढ़ा सकता है.
दूध के साथ सब्जा या चिया सीड खाने से आयरन एबजॉर्पन नहीं हो पाता, इसलिए ये विटामिन-सी के साथ खाना चाहिए
भूरा नारियल ज्यादा पका होता है, जिसमें पानी और पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से परखकर हरा नारियल पानी खरीदें
ऐसा कहा जाता है कि खीरा सुबह हीरा, दिन में जीरा और रात में चीरा यानी रात में खीरा खाने से डायजेस्टिव इशू हो सकते हैं