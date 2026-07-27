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टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा
Sohail-rahman
Jul 27, 2026
Jul 27, 2026
Sohail-rahman
टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है.
जिसमें उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है.
छोटी पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.
जबकि बड़ी पार्टी में लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है.
जब उनसे पूछा गया कि आपने कौन-कौन से ड्रग्स देखे हैं.
तो उन्होंने कोकीन और MDMA का नाम लिया.
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से शूटिंग में भी देरी होती है.
उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक एक्टर कथित तौर पर परफॉर्म करने की हालत में नहीं था.
उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक एक्टर कथित तौर पर परफॉर्म करने की हालत में नहीं था.
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