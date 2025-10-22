✕
Oct 22, 2025
Chhaya-sharma
तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां लक्ष्मी खुश, भर देती हैं धन से घर
भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त तुलसी मां की पूजा की जाती है
वहीं कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है
शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें रोजाना करने से धन लाभ होता है और जीवन वैभव से भर जाता है, चलिए जानते हैं वो उपाय
तुलसी के पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से आर्थिक परेशानियों से छूटकारा मिलता है
एक साफ बर्तन में जल और हल्दी मिलाकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें. ये उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है
तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता और रोजाना सुबह और शाम इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.
तुलसी पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और मां लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है.
ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार ये सभी उपाय बेहद असरदार माने जाते हैं
जो कोई भी तुलसी से जुड़े ये उपाय रोजाना करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और कष्ट भी कम होते हैं.
