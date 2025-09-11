 ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी से जाने वजन घटने के तरीके

Komal Kumari

11 September 2025 12:50 PM

inKhabar.com

ब्लैक कॉफी में ब्लैक टी की तुलना में अधिक कैफीन होता है, जो चयापचय दर को बढ़ावा दे सकता है और वजन कम करने में मदद कर सकता है.

 ब्लैक टी में अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और हेल्थ में सुधार होता है.

   दोनों  पेय वजन कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कॉफी का प्रभाव ज्यादा हो सकता है अगर आप अधिक कैफीन का सेवन करते हैं.

   ब्लैक कॉफी में कैफीन की अधिक मात्रा चयापचय दर को बढ़ावा दे सकती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है .

   ब्लैक टी में मौजूद कैटेचिन भूख को नियंत्रित करने में मदद कर सकता हैं , जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं.

   ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लोवोनोइड्स होते हैं जो  हृदय स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करते हैं.

   दोनों  पेय कम कैलोरी वाले होते हैं, लेकिन अगर आप चीनी या क्रीम मिलाते हैं तो कैलेरी की मात्रा बढ़ जाती है.

 वजन घटना है तो आप भी ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी पी सकते है उससे आपका हेल्थ में सुधार होती है और आपको फिट भी बनाता है.