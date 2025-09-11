\u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a\u0915\u094b \u092d\u0940 \u0905\u092a\u0928\u093e \u0935\u091c\u0928 \u0918\u091f\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0906\u092a \u092d\u0940 \u092c\u094d\u0932\u0948\u0915 \u0915\u0949\u092b\u0940 \u0914\u0930 \u092c\u094d\u0932\u0948\u0915 \u091f\u0940 \u092a\u0940 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948 ,\u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0906\u092a \u092b\u093f\u091f \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0906\u092a\u0915\u093e \u0935\u091c\u0928 \u092d\u0940 \u0915\u092e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u091a\u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948 \u0906\u0916\u093f\u0930 \u0915\u0947\u0938\u0947 \u092c\u094d\u0932\u0948\u0915 \u0915\u0949\u092b\u0940 \u0914\u0930 \u092c\u094d\u0932\u0948\u0915 \u091f\u0940 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0947