Oct 18, 2025
Karishma-upadhyay
नहीं हटा पाएंगे लोग आपकी पैरों से नजर, बस इस दिवाली पहनें ये ट्रेंडी फुटवियर!
दिवाली एक ऐसा त्योहार है, जिसमें ज्यादातर लोग घर में नए सामान खरीदकर लाते हैं, साथ ही नए कपड़े और जूते भी पहनते हैं.
ऐसे में अगर इस दिवाली आपने भी नए कपड़े तो खरीद लिए हैं, लेकिन फुटवियर को लेकर अब भी कंफ्यूज हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ट्रेंडी फुटवियर के बारे में बताते हैं, जिन्हें इस दिवाली आपको जरूर ट्राई करना चाहिए.
दिवाली के एथनिक कपड़ो के साथ एम्ब्रॉएडर्ड जुत्ती पहनना लुक को रॉयल टच देगी.
एम्ब्रॉएडर्ड जुत्ती-
इस दिवाली साड़ी या लहंगे के साथ गोल्डन हील्स पहनने पर आप एकदम परफेक्ट लगेंगी.
गोल्डन हील्स-
दिवाली पर लंबे समय तक चलने वाले फंक्शन के लिए ब्लॉक हील्स बेस्ट ऑप्शन हैं.
ब्लॉक हील्स-
अगर आप फ्यूजन लुक ट्राई करना चाहती हैं तो कोल्हापुरी चप्पल्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है.
कोल्हापुरी चप्पल्स-
इस दिवाली पैरों को ग्लैम लुक देने के लिए ट्राई करें सीक्विन सैंडल्स.
सीक्विन सैंडल्स-
अगर दिवाली पर आपको ज्यादा काम है तो कम्फर्ट के लिए फ्लैट बेली ट्राई करें.
फ्लैट बेली-
