✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!
ज्यादातर महिलाएं हल्की और आरामदायक होने के कारण रोजाना कॉटन की साड़ी पहनना बेहद पसंद करती है.
आपने देखा होगा कि कॉटन की साड़ी बहुत जल्दी कड़क हो जाती है और पहनने में परेशानी होने लगती है.
ऐसे में अगर आपकी भी कॉटन की साड़ी पापड़ जैसी कड़क हो गई है, तो ये घरेलू उपाय जरूर आजमाकर देखिए.
साड़ी को गर्म पानी में नमक डालकर भिगोएं क्योंकि इससे स्टार्च ढीला होता है और कपड़ा नरम होता है
कॉटन की साड़ी को बेकिंग सोडा और सिरका में मिलाकर धोने से इसकी कठोरता कम होती है.
बता दें कि फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह एक चम्मच नारियल तेल पानी में मिलाकर साड़ी भिगोएं.
ध्यान रखें कि साड़ी को सुखाते समय छांव में फैलाएं क्योंकि तेज धूप कपड़े को और कड़क बना देती है.
ऐसे में स्टार्च हटाने के लिए साड़ी को दो बार धोएं, पहली बार साबुन से और दूसरी बार सिर्फ पानी से.
आप चाहें तो एलोवेरा जेल और गुलाब जल को मिलाकर साड़ी पर स्प्रे कर सकते हैं, इससे कपड़ा मुलायम और खुशबूदार होता है.
Read More
घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और फटे नहीं
बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं
कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!
गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!