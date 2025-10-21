✕
Oct 21, 2025
Karishma-upadhyay
कमर दर्द की समस्या से हो गए हैं परेशान? तो छुटकारा पाने के लिए जरूर आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग कमर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं.
ऐसे में अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को हमेशा कमर दर्द रहता है और दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों बारे में बताते हैं, जो कमर दर्द की समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे.
लहसुन की कलियों को सरसों के तेल में गर्म करके कमर पर मालिश करें, इससे सूजन और दर्द में राहत मिलेगी.
लहसुन का तेल-
अजवाइन को पानी में उबालकर उसकी भाप लें, ये मांसपेशियों को आराम देता है.
अजवाइन का भाप-
नहाने के पानी में सेंधा नमक मिलाकर स्नान करें, ये थकान और दर्द को कम करता है.
सेंधा नमक वाला गर्म पानी-
रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध पीने से सूजन और दर्द में काफी आराम मिलता है.
हल्दी वाला दूध-
गेहूं, धनिया और त्रिफला को पानी में उबालकर पीने से दर्द में राहत मिलती है.
गेहूं और धनिया का काढ़ा-
सरसों तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है और दर्द कम होता है.
सरसों तेल और कपूर-
