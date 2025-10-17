✕
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay
दांतों की कैविटी के लिए रामबाण से कम नहीं ये घरेलू नुस्खे, जरूर आजमाकर देखें!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग दांतों की कैविटी से बेहद परेशान हैं और रोजाना डॉक्टर के यहां भाग रहे हैं.
ऐसे में अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को दांतों में कैविटी की समस्या है, लेकिन डॉक्टर के पास बार-बार नही जाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो दांतों की कैविटी में वाकई रामबाण की तरह काम करते हैं.
इसे कैविटी वाले हिस्से पर लगाने से दर्द और संक्रमण दोनों में राहत मिलती है.
लौंग का तेल-
इनका पेस्ट बनाकर दांतों पर लगाने से बैक्टीरिया खत्म होते हैं.
सरसों का तेल, हल्दी और नमक-
इससे कुल्ला करने पर सूजन और दर्द में काफी हद तक आराम मिलता है.
हींग वाला गर्म पानी-
ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, साथ ही कैविटी को बढ़ने से भी रोकती है.
नीम की दातुन-
ये 1400 साल पुराना आयुर्वेदिक तरीका है, जो दांतों को सफेद और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है.
मिस्वाक का इस्तेमाल-
इन दोनों को मिलाकर ब्रश करने से दांतों की सफाई अच्छी और बैक्टीरिया कम होते हैं.
बेकिंग सोडा और नारियल तेल-
