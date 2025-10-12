✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग गंजेपन की समस्या से परेशान हैं और इसके लिए कई तरह की दवाइयां भी ले रहे हैं.
ऐसे में अगर आप भी गंजेपन की समस्या से जूझ रहें, लेकिन दवा नहीं बल्कि घरेलू नुस्खे आजमाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो गंजेपन की समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे.
इसे स्कैल्प पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और नए बाल उगने में मदद मिलती है.
प्याज का रस-
आंवला पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से बालों का झड़ना कम होता है.
आंवला और नारियल तेल-
मेथी के दाने को रातभर भिगोकर पेस्ट बनाएं और सिर पर लगाएं, ये बालों की ग्रोथ में मदद करता है.
मेथी दाना पेस्ट-
स्कैल्प पर एलोवेरा जेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है और डैंड्रफ भी कम होता है.
एलोवेरा जेल-
ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है और गंजेपन को रोकने में सहायक है.
भृंगराज तेल-
ये दोनों स्कैल्प को साफ रखते हैं और बालों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाते हैं.
रीठा और शिकाकाई-
