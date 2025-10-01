✕
Oct 01, 2025
Ananya-verma
7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना
By AnanyaVerma
1 OCT 2025 11:47 PM
inKhabar.com
रोटी हमारे खाने का अहम हिस्सा है। हर रोटी का अपना स्वाद और स्वास्थ्य के लिए फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं 7 तरह की रोटियों और उनके लाभ।
गेहूं की रोटी रोज खाने में अच्छी होती है। यह शरीर को ऊर्जा देती है और पाचन में मदद करती है। इसे दाल या दही के साथ खाना अच्छा रहता है।
बाजरे की रोटी सर्दियों में बहुत फायदेमंद है। यह हृदय के लिए अच्छी है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। इसे सरसों का साग या दही के साथ खाया जा सकता है।
ज्वार की रोटी ग्लूटेन-मुक्त होती है। यह पाचन में मदद करती है और शरीर की मरम्मत के लिए अच्छी है। इसे सब्जी या दाल के साथ खाया जा सकता है।
रागी की रोटी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है। इसे सूप या दही के साथ खाएं।
मिस्सी रोटी गेहूं और बेसन से बनती है। यह प्रोटीन से भरपूर होती है और शरीर को ऊर्जा देती है। इसे सब्जी या चटनी के साथ खाएं।
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम