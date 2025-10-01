✕
Oct 01, 2025
Karishma-upadhyay
नहीं पड़ेगी नकली आईलैशेज की जरूरत, बस पलकों को घना करने के लिए आजमाकर देखें ये 6 घरेलू नुस्खे!
आपने देखा होगी कि कुछ लोगों की पलकें बचपन से ही काफी घनी होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे कम होती जाती है.
ऐसे में अगर आपकी भी पलकें बहुत ज्यादा पतली हैं या धीरे-धीरे कम हो रही हैं.
तो आइए आज हम आपको 6 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो पलकों को घना करने में आपकी काफी मदद करेंगे.
रोज रात को पलकों पर हल्के हाथों से कैस्टर ऑयल लगाने से बालों की ग्रोथ तेज होती है.
कैस्टर ऑयल-
आईलैशेज पर नारियल तेल लगाने से इसमें मौजूद विटामिन E और फैटी एसिड्स पलकों को पोषण देते हैं.
नारियल तेल-
प्रोटीन से भरपूर अंडे की सफेदी को ब्रश से पलकों पर लगाएं, जो बालों को मजबूत बनाता है.
अंडे की सफेदी-
ग्रीन टी में कॉटन को डुबोकर पलकों पर रखें, जिससे इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को एक्टिवेट करें.
ग्रीन टी-
एलोवेरा जेल लगाने से ये पलकों को मॉइस्चराइज करता है और ग्रोथ को बढ़ावा भी देता है.
एलोवेरा जेल-
पलकों पर विटामिन से भरपूर बादाम तेल से मालिश करें, जो पलकों को घना बनाता है.
बादाम तेल-
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम