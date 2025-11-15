✕
Nov 15, 2025
Karishma-upadhyay
अब सर्दियों की ठंडी सुबहों को बनाएं इन चाय के साथ खास, ट्राय करें ये अलग-अलग फ्लेवर्स!
आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में लोग ठंडी से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए चाय पीना काफी फायदेमंद मानते हैं
ऐसे में क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जो सर्दियों के मौसम हर वक्त चाय पीने का सोचते हैं या बार-बार पीते हैं.
तो आइए आज हम आपको सर्दियों की ठंडी सुबहों को खास बनाने के लिए 6 अलग-अलग फ्लेवर्स के चाय के बारे में बताते हैं.
ये चाय सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जिसका स्वाद थोड़ा तीखा, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी लगती है.
मसाला चाय-
इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है, जो सर्दी-जुकाम में राहत देती है और गले के दर्द में भी फायदा करती है.
अदरक-नींबू चाय-
इसका स्वाद हल्का और मीठा लेकिन खुशबू बहुत मनमोहक होती है, जिसे सुबह-सुबह पीने से मूड अच्छा हो जाता है.
इलायची चाय-
इसमें मौजूद तुलसी शरीर को बीमारियों से बचाती है, साथ ही गले के दर्द और सर्दी-जुकाम में बहुत राहत देती है.
तुलसी-शहद चाय-
ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है, जिसमें कोको पाउडर या डार्क चॉकलेट डाली जाती है.
चॉकलेट चाय-
ये स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, जो शरीर को गर्म रखती है और चेहरे पर निखार लाती है.
केसर चाय-
