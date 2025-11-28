✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म करने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे!
दरअसल सर्दियों में ज्यादातर लोगों के बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, साथ ही कमजोर होकर टूटने और झड़ने भी लग जाते हैं.
अगर आप भी बालों के ड्राइनेस और लगातार झड़ने की समस्या से परेशान हो गए हैं और कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में बालों को हेल्दी और शाइनी बनाएंगे.
मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उसे पीस दें और उसमें नारियल तेल को हल्का गर्म करके मिला दें.
मेथी और नारियल तेल-
अब इस हेयर मास्क से अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करें, फिर माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें, इससे बाल मॉइस्चराइज्ड रहते हैं.
आंवला पाउडर को दही में अच्छे से मिक्स करके स्कैल्प पर लगाएं और 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी से धो लें.
दही और आंवला पाउडर-
बता दें कि ये हेयर मास्क नए बाल उगाने और बालों को सफेद होने से रोकता है, साथ ही उन्हें शाइन भी देता है.
एक कटोरे में फ्रेश एलोवेरा जेल में ऑलिव ऑइल मिक्स करके बालों पर लगाएं और रातभर के लिए छोड़ दें.
ऑलिव ऑइल और एलोवेरा जेल-
ऐसे में सुबह बालों को अच्छे से धो लें, ये हेयर मास्क डैंड्रफ से छुटकारा दिलाकर बालों को मजबूत और शाइनी बनाता है.
