Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
शरीर की चर्बी घटाने के लिए जरूर ट्राई करें कद्दू का सूप, इम्युनिटी भी हो जाएगी मजबूत!
क्या आप भी शरीर की चर्बी घटाने के लिए अलग-अलग तरह के एक्सरसाइज और डाइट फॉलो कर-करके थक चुके हैं.
तो आइए आज हम आपको एक ऐसी खास रेसिपी के बारे में बताते हैं, जो शरीर की चर्बी घटाने में आपकी काफी मदद कर सकता है.
दरअसल हम बात कर रहे हैं कद्दू के सूप की, जो ना केवल वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है.
कद्दू का सूप बनाने के लिए सबसे पहले लाल कद्दू को छोटे टुकड़ों में काट लें और प्याज को बारीक काटें.
अब कढ़ाई में बटर गर्म करके उसमें प्याज, अदरक और लहसुन को सुनहरा होने तक भूनें और कद्दू के टुकड़े डालकर 3 मिनट तक और भूनें.
फिर इसमें गर्म पानी और नमक मिलाएं, साथ ही ढककर 10 मिनट पकाएं, जब कद्दू नरम हो जाए तो ठंडा करके मिक्सर में स्मूथ प्यूरी बना लें.
अब प्यूरी को फिर से पैन में डालकर काली मिर्च और अजवाइन मिलाएं, साथ ही क्रीमी टेक्सचर के लिए थोड़ा नारियल दूध भी मिलाएं.
फिर इसे लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक उबालें और अंत में धनिया पत्ती से गार्निश करके गरमा गरम सर्व करें.
बता दें कि इस खास रेसिपी से बना कद्दू का सूप फाइबर, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.
