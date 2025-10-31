✕
Oct 31, 2025
Karishma-upadhyay
पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से संबंध, आखिर कौन थी वो शहजादी?
एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रांस्वा बर्नियर ने भारत में लगभग 12 साल मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में बिताएं.
इस दौरान बर्नियर ने एक किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी, जिसमें उन्होंने मुगल काल का आंखों देखा वर्णन किया था.
बर्नियर ने इस किताब में मुगल हरम के बारे में लिखते हुए, यहां रहने वाली औरतों के बारे में भी काफी कुछ बताया था.
दरअसल इस किताब में ही बर्नियर ने दिल्ली में चल रही कानाफूसी का काफी जिक्र किया था.
जिसमें उन्होंने बताया कि बादशाह शाहजहां ने अपनी देखभाल करने वाली बेटी के साथ ही संबंध बनाया था.
साथ ही, बर्नियर ने लिखा था कि दिल्ली में लोग बादशाह शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा के बारे में नाजायज संबंधों की काफी बात करते थें.
बर्नियर ने बताया कि औरंगजेब ने शाहजहां को एक किले में नजरबंद कर दिया था, जहां उनकी बेटी जहांआरा उनकी देखभाल करती थी.
बता दें कि बर्नियर ने अपनी किताब में लिखा था कि दिल्ली की गलियों में ये बातें बेहद आम थी.
ऐसे में दिल्ली की गलियों में हर कोई शाहजहां और जहांआरा के नाजायज संबंध की निंदा करता था.
