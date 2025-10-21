✕
Oct 21, 2025
Komal-singh
ट्रेंडिंग माचा को अपनी ब्यूटी रूटीन में कैसे इस्तेमाल करें
माचा केवल एक हेल्दी ड्रिंक ही नहीं, बल्कि आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है.
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स त्वचा को साफ, चमकदार और जवान बनाए रखने में मदद करते हैं.
इसे अपनी ब्यूटी रूटीन में शामिल करना बहुत आसान है.
माचा पाउडर को हनी या योगर्ट के साथ मिलाकर 10-15 मिनट फेस पर लगाएँ.
माचा पाउडर और हल्का चीनी या ओट्स मिलाकर स्क्रब बनाएं, त्वचा को एक्सफोलिएट करें.
थोड़ा माचा पाउडर दूध में मिलाकर आँखों के नीचे पैक करें, सूजन कम करने के लिए.माचा को ग्रीन टी में घोलकर टोनर की तरह इस्तेमाल करें, त्वचा ताजगी महसूस करेगी.
माचा पाउडर को तेल या कंडीशनर में मिलाकर बालों में लगाएँ, डैंड्रफ कम होगी और बाल मजबूत होंगे.
नहाने से पहले माचा पाउडर और शहद या तेल मिलाकर हल्का मसाज करें, त्वचा नरम होगी.
थोड़ा माचा पाउडर लिप बाम में मिलाकर होंठों को नरम और हेल्दी रखें.माचा ग्रीन टी और गुलाब जल मिलाकर स्प्रे बनाएं, गर्मियों में ताजगी और रिफ्रेशिंग अनुभव मिलेगा.
