Oct 01, 2025
Anuradha-kashyap
5 मिनट की ट्रैवल थेरेपी, सालों का स्ट्रेस गायब!
पहाड़, जंगल या नदी किनारे जाना स्ट्रेस घटाता है, नेचर से जुड़कर दिमाग को शांति और दिल को हल्कापन मिलता है
रोज़ का एक जैसा शेड्यूल थकान लाता है, छोटी-सी ट्रिप दिमाग को फ्रेश करती है और काम करने की नई एनर्जी देती है
हीलिंग के लिए हमेशा विदेश जाना जरूरी नहीं है ,नज़दीकी गांव, पहाड़ी या टाउन घूमना भी बड़ा बदलाव और सुकून ला सकता है
सोलो ट्रैवल करने से आप खुद से जुड़ते हैं आपको अपने डर, सोच और सपनों को समझने का मौका मिलता है
ट्रैवल सिर्फ़ सुकून नहीं, रिश्ते भी गहरे करता है, परिवार या दोस्तों संग ट्रिप रिश्तों को मजबूत बनाती है
फोटो खींचने से ज़्यादा पलों को महसूस करना सीखें, चलते-चलते गहरी सांस लें, खुशबू और आवाज़ें नोटिस करें यही असली हीलिंग है
साल में एक बड़ी ट्रिप और महीने में छोटे-छोटे सफ़र, धीरे-धीरे ये आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाए तो हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों मिलेगी
