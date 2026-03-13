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सिर्फ 10 हजार में घूमिए भारत की ये खूबसूरत जगहें, अभी बना लें ट्रैवल लिस्ट!
Preeti-rajput
Mar 13, 2026
Mar 13, 2026
Preeti-rajput
जैसलमेर अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है. यहां आप आराम से 10 हजार में घूम सकते हैं.
कुल्लू इंजॉय करने के लिए बढ़िया जगह है. केवल 5,000 रुपये में 4 दिन का ट्रिप का मजा आप ले सकते हैं.
हेमिस लेह तहसील की एक सादगी भरी और खूबसूरत जगह है. यहां मनाली से लेह तक केवल 500 रुपये में जा सकते हैं.
कौसानी हिमालय में एक छोटा सा हिल स्टेशन है. यहां दिल्ली से यात्रा करना बेहद आसान है. यहां एक दिन का खर्च करीब 1,500 रुपये है.
तवांग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां के प्राकृतिक नजारे मन मोह लेने वाले हैं. यहां असम के तेजपुर रेलवे स्टेशन उतरकर बस से तवांग पहुंचा जा सकता है.
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