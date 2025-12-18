दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी 'बकेट लिस्ट' में सबसे ऊपर रखें ये 7 ऐतिहासिक स्थल

उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित यह सफेद रंग का मकबरा मुगल वास्तुकला का पूरी दुनिया भर में बेहतरीन नमूना माना जाता है. इसे सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था. इसे पूरी दुनिया में 'प्यार का प्रतीक' भी माना जाता है.