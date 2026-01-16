✕
बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10 जगह बना देंगे आपकी छुट्टी को यादगार
दिल्ली से लंबे वीकेंड (Long Weekend) का आनंद लेने के लिए 10 बेहतरीन जगह बताए गए हैं.
दिल्ली से मात्र 3 घंटे की दूरी पर स्थित इस ऐतिहासिक किले में आप राजसी ठाठ-बाट और ज़िप-लाइनिंग का आनंद ले सकते हैं.
नीमराना (राजस्थान)
गंगा किनारे शांति की तलाश हो या रिवर राफ्टिंग का रोमांच, यह स्थान हर तरह के यात्रियों के लिए बेहद ही मजेदार है.
ऋषिकेश (उत्तराखंड)
भीड़भाड़ से दूर यह एक शांत हिल स्टेशन है, जो प्रकृति प्रेमियों और एकांत चाहने वालों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है.
लैंसडाउन (उत्तराखंड)
'पिंक सिटी' के नाम से मशहूर यह शहर अपने किलों, महलों और लाजवाब राजस्थानी खान-पान के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस है.
जयपुर (राजस्थान)
अगर आपको वन्यजीव और रोमांच पसंद है, तो दिल्ली के पास जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए यह सबसे अच्छी जगह जानी जाती है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व (राजस्थान)
'पहाड़ों की रानी' के रूप में जाना जाने वाला यह हिल स्टेशन अपनी कैंपटी फॉल के लिए हमेशा पर्यटकों की पहली पसंद रहा है.
मसूरी (उत्तराखंड)
आध्यात्मिक शांति और धार्मिक पर्यटन के लिए दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित ये पवित्र स्थल सबसे बेहतरीन है.
मथुरा और वृंदावन (उत्तर प्रदेश)
झीलों के इस शहर में आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और ऊंचे पहाड़ों से हिमालय के सुंदर दृश्यों को निहार भी सकते हैं.
नैनीताल (उत्तराखंड)
पक्षी प्रेमियों (Bird Watchers) के लिए यह एक छुपा हुआ खजाना है, जहां आप घने जंगलों के बीच कैंपिंग का अनुभव ले सकते हैं.
पंगोट (उत्तराखंड)
अपनी बेहतरीन वास्तुकला, रॉक गार्डन और सुकना लेक के साथ यह शहर एक आरामदायक और व्यवस्थित ट्रिप के लिए बढ़िया जगह जाना जाता है.
चंडीगढ़ (पंजाब/हरियाणा)
