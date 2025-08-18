जानिए कुछ ऐसे ब्राउजर के बारे में जहां आप कुछ भी सर्च करेंगे किसी को नहीं पता चलेगा

                Tor Browser  यह सबसे सुरक्षित और प्राइवेसी-केंद्रित ब्राउज़र है, जो आपकी पहचान छुपाकर इंटरनेट इस्तेमाल करने देता है। इसका इस्तेमाल Dark Web तक पहुँचने के लिए भी किया जाता है।

       uckDuckGo Browser यह ब्राउज़र ट्रैकिंग नहीं करता और आपकी सर्च हिस्ट्री को सेव नहीं करता। प्राइवेसी चाहने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन।

        Brave Browser तेज और सुरक्षित ब्राउजर, जो ऑटोमैटिक ads और trackers को ब्लॉक करता है। इससे बैटरी और डेटा भी बचता है।

     Epic Privacy Browser यह ब्राउजर incognito मोड में ही चलता है और आपके IP व हिस्ट्री को ट्रैक होने से बचाता है।

         Mozilla Firefox Firefox में privacy-focused extensions लगाकर इसे और सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह फास्ट और कस्टमाइज़बल भी है।

         Startpage Browser यह Google जैसी सर्च रिजल्ट देता है लेकिन आपकी identity या data को ट्रैक नहीं करता।