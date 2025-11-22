✕
Nov 22, 2025
Anshika-thakur
जाना है नैनीताल ट्रिप? इन जगहों को देखे बिना न लौटें!
नैनी झील का ठंडा पानी और खुला आसमान घूमने वालों को खास महसूस कराता है
स्नो व्यू पॉइंट से अभी हिमालय का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है
मॉल रोड पर भीड़ कम रहती है इसलिए घूमना और शॉपिंग करना आसान होता है
गर्म कपड़ों में हाई अल्टीट्यूड जू की सैर करते समय कई अनोखे वन्य जीव दिखते हैं
नवंबर में इको केव्स गार्डन में जुड़ी गुफाएं और खास रास्ते यात्रा करने वालों को रोमांच महसूस कराते हैं
टिफिन टॉप से नवंबर में सूरज उगते हुए साफ दिखता है जो लोगों को खुश कर देता है
हनुमान गढ़ी मंदिर की शाम की आरती में शांति और आनंद देती है
