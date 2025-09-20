टॉप ट्रेंडिंग लिपस्टिक शेड्स

Komal Kumari

20 September 2025 09:54AM

inKhabar.com

क्या आपको भी लिपस्टिक लगाना पसंद है या लिपस्टिक का शौक है

तो जानिए 2025 के टॉप ट्रेंडिंग लिपस्टिक शेड्स

गरम और डिफरेंट लुक के लिए मस्टर्ड ब्राउन शेड परफेक्ट है.ऑफिस और डेट नाइट दोनों के लिए फिट .

Mustard Brown

क्लासिक और सॉफ्ट लुक के लिए म्यूट रोज शेड सबसे अच्छा है। रोजलुक और पार्टी लुक दोनों में काम आएगा.

Muted Rose

बोल्ड और ड्रामेटिक लुक के लिए डार्क बेरी शेड चुनें. रात की पार्टी में आपका लुक स्टैंड आउट करेगा.

Dark Berry

नेचुरल और मॉडर्न लुक के लिए न्यूड पिंक शेड हमेशा ट्रेंड में रहता है.

Nude Pink

रेड लिपस्टिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। फोटोज और पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट.

Classic Red

ग्लैमरस और क्लासी लुक के लिए चॉकलेट ब्राउन शेड हमेशा ट्रेंड में रहता है. हर अवसर पर स्टाइलिश दिखाई देगा.

Chocolate Brown