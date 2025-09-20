\u0932\u093f\u092a\u0938\u094d\u091f\u093f\u0915 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u092e\u0947\u0915\u0905\u092a \u0915\u093e \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0906\u092a\u0915\u0940 \u092a\u0930\u094d\u0938\u0928\u0948\u0932\u093f\u091f\u0940 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0939\u093e\u0907\u0932\u093e\u0907\u091f \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0939\u0930 \u0938\u0940\u091c\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u090f \u0936\u0947\u0921\u094d\u0938 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0902\u0921 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0932\u0941\u0915 \u0915\u094b \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938\u0940, \u092e\u0949\u0921\u0930\u094d\u0928 \u0914\u0930 \u0917\u094d\u0932\u0948\u092e\u0930\u0938 \u092c\u0928\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902