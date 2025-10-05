✕
देश के किन-किन राज्यों में ज्यादा मनाया जाता है करवाचौथ
यह पर्व अक्सर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में देखा जाता है
पंजाब में महिलाएँ सजे-धजे कपड़े पहनती हैं, मिट्टी की दीये और चाँद देखने की रस्म निभाती हैं
हरियाणा में भी यह उत्सव ख़ास धूमधाम से मनाया जाता है, महिलाएँ घरों में सजती हैं और विशेष पूजा करती हैं
मध्य प्रदेश में भी करवाचौथ लोकप्रिय है, खासकर शहरी इलाकों में, व्रती महिलाएँ पूजा-स्थल सजाती हैं और स्त्री समाज में आयोजन करते हैं
राजस्थान में “चौथ माता” मंदिरों में विशेष पूजा होती है, कुछ लोक कहानियाँ व परंपराएँ यहाँ स्थानीय रूप से जुड़ी हुई हैं
उत्तर प्रदेश में यह पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उत्तरी भारत की संस्कृति में यह एक महत्वपूर्ण तीज माना जाता है
दिल्ली और NCR क्षेत्र में बहुत सी महिलाएँ अपने पैतृक राज्यों की परंपरा के अनुसार व्रत रखती हैं.
