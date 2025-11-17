✕
Nov 17, 2025
Anshika-thakur
जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के मालिक हैं
शाहरुख खान के पास Gulfstream G550 जेट है जिसमें वह अक्सर परिवार संग यात्रा करते हैं
ऋतिक रोशन अपने करोड़ों रुपये कीमत वाले प्राइवेट जेट का इस्तेमाल निजी और बिजनेस ट्रिप के लिए करते हैं
अक्षय कुमार अपने 260 करोड़ रुपये कीमत वाले प्राइवेट जेट का इस्तेमाल परिवार और बिजनेस ट्रिप दोनों के लिए करते हैं
RRR के फेमस राम चरण अपने Trujet का इस्तेमाल परिवार के साथ छोटी-बड़ी यात्राओं के लिए करते हैं
नयनतारा के पास एक प्राइवेट जेट है जिसे वह निजी और पेशेवर यात्राओं में इस्तेमाल करती हैं
महेश बाबू अपने परिवार और प्रोफेशनल कामों के लिए प्राइवेट जेट का उपयोग करते हैं
अल्लू अर्जुन अपने छह-सीटर प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं
अजय देवगन अपने छह-सीटर प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत 84 करोड़ रुपये है
साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करते हैं
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के पास भी एक निजी जेट है, जिसका उपयोग वे अपने काम और निजी जरूरतों के लिए करते हैं
