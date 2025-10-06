✕
Oct 06, 2025
Anuradha-kashyap
वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं रामबाण
खाली पेट कद्दू के बीज खाने से दिनभर के लिए एनर्जी मिलती है, इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स शरीर को एक्टिव और फ्रेश बनाए रखते हैं.
कद्दू के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते, इससे ओवरईटिंग कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है.
इन बीजों में मौजूद फाइबर पाचन को मजबूत करता है, रोजाना सुबह खाने से कब्ज़ और पेट की अन्य परेशानियां दूर होती हैं.
कद्दू के बीज में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं.
इनमें हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम होता है, जो दिल को स्वस्थ रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी ये बीज मददगार हैं.
कद्दू के बीज में मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं.
डायबिटीज के मरीजों के लिए कद्दू के बीज फायदेमंद हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं.
Read More
जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और उनकी क्या कीमत है
Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर किसी को भाएंगे
इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक
जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके शहर में