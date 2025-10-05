✕
Oct 05, 2025
Preeti-rajput
एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल... OTT पर मिलेगा इस हफ्ते भरपूर एंटरटेनमेंट
मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी नेटफ्लिक्स पर 3 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ हो चुकी है.
फिल्म ‘स्टीव’ आप नेटफ्लिक्स पर आराम से देख सकते हैं.
मजेदार ड्रामा ‘द लॉस्ट बस’ एप्पल टीवी+ पर उपलब्ध है.
धमाकेदार वेब सीरीज द न्यू फॉर्स आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
कोरियन ड्रामा जेनी, मेक अ विश नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
नेटफ्लिक्स पर मौजूद सीरीज ओल्ड डॉग, न्यू ट्रिक्स के कहानी आपको काफी पसंद आएगी.
न्यू रिलीज वॉर 2 अब सिनेमाघरों के बाद 9 अक्टूबर से ओटीटी पर उतरने वाली है.
फिल्म वेयरवुल्व्स आप अमेजन प्राइम पर आराम से देख सकते हैं.
