Oct 05, 2025
एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल... OTT पर मिलेगा इस हफ्ते भरपूर एंटरटेनमेंट

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी नेटफ्लिक्स पर 3 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ हो चुकी है.

फिल्म ‘स्टीव’ आप नेटफ्लिक्स पर आराम से देख सकते हैं.

मजेदार ड्रामा ‘द लॉस्ट बस’ एप्पल टीवी+ पर उपलब्ध है.

धमाकेदार वेब सीरीज द न्यू फॉर्स आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

कोरियन ड्रामा जेनी, मेक अ विश नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

नेटफ्लिक्स पर मौजूद सीरीज ओल्ड डॉग, न्यू ट्रिक्स के कहानी आपको काफी पसंद आएगी.

न्यू रिलीज वॉर 2 अब सिनेमाघरों के बाद 9 अक्टूबर से ओटीटी पर उतरने वाली है.

फिल्म वेयरवुल्व्स आप अमेजन प्राइम पर आराम से देख सकते हैं.

