Oct 03, 2025
Anuradha-kashyap
ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट लुक!
लाल लिपस्टिक क्लासिक और ग्लैमरस लुक देती है, यह हर स्किन टोन पर जंचती है और किसी भी पार्टी या खास मौके के लिए परफेक्ट है.
हल्के से गहरे पिंक शेड्स हर स्किन टोन पर सुंदर लगते हैं, डेली के लुक के लिए ये शेड्स सबसे आसान और ट्रेंडी ऑप्शन हैं.
न्यूड लिपस्टिक किसी भी मेकअप के साथ मैच कर जाती है, यह शेड हर स्किन टोन पर नेचुरल और सॉफ्ट लुक देता है.
कोरल लिपस्टिक
चेहरे को फ्रेश और ब्राइट दिखाती है, यह हल्के और डार्क दोनों स्किन टोन पर आकर्षक और स्टाइलिश लगती है.
ऑरेंज और पीच शेड्स गर्म स्किन टोन पर जंचते हैं, यह लुक को ब्राइट और एनर्जेटिक बनाता है, खासकर डेली लुक के लिए बढ़िया है.
बेरी या प्लम शेड्स डार्क और फेयर स्किन टोन पर भी गॉर्जियस लगती हैं, यह शेड खास मौकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
ब्राउन और चॉकलेटी शेड्स किसी भी स्किन टोन के लिए न्यूट्रल और एलिगेंट लुक देते हैं, यह रोज़मर्रा और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट हैं.
कुछ शेड्स जैसे रोज़ी-बेज या डस्टी पिंक हर स्किन टोन पर खूबसूरत लगते हैं, इन्हें ऑफिस, पार्टी या काजुअल लुक में आसानी से यूज़ किया जा सकता है.
