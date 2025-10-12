✕
Oct 12, 2025
Anuradha-kashyap
नज़र कमजोर है? इन चीजों को डाइट में शामिल करें!
गाजर विटामिन A से भरपूर होती है, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है
पालक, मेथी और हरी सब्जियों में ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन होते हैं, जो आँखों की रोशनी बनाए रखते हैं और दृष्टि कमजोर होने से बचाते हैं
अंडे की योल्क आँखों के लिए लाभकारी है, इसमें प्रोटीन और विटामिन A मौजूद है, जो रेटिना की सेहत के लिए जरूरी है.
अखरोट, बादाम और सूरजमुखी के बीज में ओमेगा-3 और विटामिन E होता है, यह आँखों को हेल्दी रखने में मदद करता है
सैल्मन और मैकेरल जैसी मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, यह आँखों की सूखापन से बचाते हैं
शकरकंद और पपीता में बीटा-कैरोटीन मौजूद होता है, यह आँखों की रोशनी तेज़ करता है.
अंगूर और बेल फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आँखों की उम्र बढ़ने के असर को कम करते हैं
टमाटर और बेल मिर्च में विटामिन C और लाइकोपीन होता है, यह आँखों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है
