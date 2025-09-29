✕
Sep 29, 2025
Anuradha-kashyap
चांदनी चौक के 7 बेस्ट फूड जो हर फूड लवर को दीवाना बना देंगे
चांदनी चौक की चाट बेहद मसालेदार और स्वादिष्ट होती है, दही भल्ले, कांजीवाड़ा और कटोरी चाट यहां बहुत फेमस हैं कीमत सिर्फ 40 रुपए से शुरू होती है
141 साल पुरानी जलेबी की दुकान दिल्ली की शान है, गोल और क्रिस्पी जलेबियां हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, विदेशी टूरिस्ट भी यहां जरूर आते हैं.
काके दी हट्टी में आपको नूडल्स, छोले-कुलचे, फ्राइड राइस और वेज बिरयानी मिलती है, यहां का खाना हर स्वाद के लिए उपयुक्त और बेहद मशहूर है
गरम परांठे पनीर, आलू, प्याज और गोभी के साथ मिलते हैं, दही और चटनी के साथ परोसे जाते हैं. कम कीमत पर भरपेट और स्वादिष्ट खाना मिलता है
चांदनी चौक में चाइनीज मोमोज का अलग अनुभव मिलता है, वेज मोमोज, स्प्रिंग रोल और फ्राइड मोमोज सभी 40 रुपए से शुरू होते हैं.
गोलगप्पे खट्टे, मीठे और जलजीरा पानी के साथ मिलते हैं हर स्टॉल पर ठंडा और मसालेदार पानी उपलब्ध होता है, खाने के बाद इसे बार-बार खाने का मन करेगा
चांदनी चौक में अमृतसरी लस्सी 60 रुपए में मिलती है, केसर, रबड़ी और मलाई के साथ इसका स्वाद लाजवाब होता है पीने के बाद आप तरोताजा महसूस करेंगे .
