घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

गमले में 50% सामान्य मिट्टी, 30% गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और 20% कोकोपीट मिलाएं. बीज लगाने के बाद मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ते या घर से कवर करें, ताकि मिट्टी में नमी रह सके