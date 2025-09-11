नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज जो बना देंगी आपका दिन

By AnanyaVerma

11 Seo 2025

inKhabar.com

अंडे प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। ये पेट भरने में भी मदद करते है और साथ ही स्वादिष्ट भी होते हैं। अंड़े से लोग सबसे ज्यादा अंडा पराठा या अंड़ा भुर्जी बनाना पसंद करते है।

उपमा एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता होता है। इसे बाजरा, गेहूं या सेंवई से भी बनाया जा सकता है।

 पोहा एक हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता होता है। यह लंचबॉक्स के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है।

साबूदाना खिचड़ी एक ईजी और स्वादिष्ट नाश्ते को का ऑप्शन है।

 दाल के चीले बहुत फायदेमंद होते हैं। ये बिना किसी दिक्कत के झटपट बन जाता हैं, जो इसे एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है।

इडली और डोसा के लिए पहले से तैयार बैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें चटनी के साथ खाने से स्वाद और बढ़ जाता है।