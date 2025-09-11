सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे खूबसूरत और ट्रेंडिंग डिज़ाइन!

By Author Name

11 Sep 2025 2:14 PM

inKhabar.com

लाल ब्राइडल लहंगा: भारी कढ़ाई और जरी के काम वाला यह लहंगा दुल्हनों के लिए एक क्लासिक और रीति-रिवाजों से जुड़ा फैशन है।

रॉयल वेलवेट लहंगा: मैरून, नेवी या हरे रंग के लहंगे सर्दी की शादियों के लिए परफेक्ट हैं, जो शाही लुक देते हैं।

पेस्टल लहंगा: पाउडर पिंक और पीच रंग के ये लहंगे दिन की शादी के लिए बहुत ही सुंदर और रोमांटिक लुक देते हैं।

गोल्डन ग्लो लहंगा: मिरर वर्क वाला गोल्डन लहंगा उन दुल्हनों के लिए है जो सिंपल लेकिन शानदार दिखना चाहती हैं।

रफल्ड लहंगा: आज की दुल्हन के लिए परफेक्ट है। यह लुक रिसेप्शन के लिए एक स्टाइलिश और नया अंदाज देता है।

बनारसी सिल्क लहंगा: यह रीति-रिवाजों से जुड़ा लहंगा आपकी शादी की जोड़ो में पुरानी संस्कृति का आकर्षण जोड़ता है।