सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे खूबसूरत और ट्रेंडिंग डिज़ाइन!

\u092f\u0939 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0905\u0932\u0917-\u0905\u0932\u0917 \u0924\u0930\u0939 \u0915\u0947 \u0926\u0941\u0932\u094d\u0939\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u0939\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938\u093f\u0915 \u0932\u093e\u0932 \u0932\u0939\u0902\u0917\u0947 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u092e\u0949\u0921\u0930\u094d\u0928 \u092a\u0947\u0938\u094d\u091f\u0932 \u0914\u0930 \u0930\u092b\u0932\u094d\u0921 \u0932\u0939\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0924\u0915, \u0939\u0930 \u0926\u0941\u0932\u094d\u0939\u0928 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915 \u0916\u093e\u0938 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0932\u0947\u0916 \u0932\u0939\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0930