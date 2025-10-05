✕
Oct 05, 2025
Preeti-rajput
न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें ये तरीकें, कमर तक लटकेंगे बाल
सर्दियां आते ही बालों का झड़ना और रूसी जैसी परेशानियां होने लगती हैं.
सर्दियों में बालों की देखभाल करना और भी ज्यादा जरुरी हो जाता है.
गर्म पानी से सिर धोने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है. ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.
सर्दियों में स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाने के लिए हेर मास्क का इस्तेमाल करें.
हफ्ते में दो बार बालों में तेल की मसाज जरूर करें.
सर्दियों में पानी की कमी से भी बाल टूटते हैं, इसलिए पानी पीते रहें.
रोज कंघी करना ना भूलें. इससे बाल बुरी तरह नहीं उलझते हैं.
