इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को मजबूर हो जाएंगे लोग!
Preeti-rajput
Mar 03, 2026
Mar 03, 2026
Preeti-rajput
हर होली इवेंट में बजने वाले सबसे पॉपुलर ट्रैक में से एक, गाना रंग बरसे भीगे चुनरवाली अमिताभ बच्चन ने गाया है.
रंग बरसे भीगे चुनरवाली
1975 की फ़िल्म शोले का होली के दिन गाना एक बहुत ही खुशी देने वाला गाना है.
होली के दिन
होली के रघुवीरा का जोशीला ट्रैक एक मॉडर्न क्लासिक गाना है जिसे हर कोई पसंद करता है.
होली खेले रघुवीरा
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी या क्लासिक से, वह आदमी जानता है कि डांस फ़्लोर पर कैसे हंगामा मचाना है. जैसे ही बीट गिरती है, आप उन मशहूर हुक स्टेप्स को आज़माए बिना नहीं रह सकते.
पनवाड़ी
अगर आप एक रेगुलर होली पार्टी को जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो आप यह गाना लगा सकते हैं. इस गाने के बजने के बाद माहौल शांत कराना मुश्किल हो जाएगा.
जय जय शिव शंकर
